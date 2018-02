Stand: 22.02.18 15:00 Uhr

Das ist die Startreihenfolge bei "Unser Lied für Lissabon"

voXXclub, Natia Todua, Xavier Darcy, Ryk, Ivy Quainoo und Michael Schulte (v.l.n.r.) singen um das ESC-Finalticket.

Heute entscheidet sich in Berlin, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon vertritt. Die Kandidaten voXXclub, Natia Todua, Xavier Darcy, Ryk, Ivy Quainoo und Michael Schulte singen beim deutschen Vorentscheid "Unser Lied für Lissabon" um das ESC-Finalticket.

In dieser Startreihenfolge treten die sechs Acts auf:



Linda Zervakis und Elton moderieren die Show. Das Erste überträgt den Vorentscheid live ab 20.15 Uhr.

Der Livestream auf eurovision.de startet zum Warm-up mit Alina Stiegler bereits um 19.45 Uhr.

Vorstellung der Künstler

Alina Stiegler stellte am Probentag in Speeddatings alle Künstler den Fans vor. Einen ersten Eindruck von den sechs Kandidaten gab es bereits am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Berlin.