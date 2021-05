Australien nicht in Rotterdam, aber dabei

Die australische Delegation hatte sich aufgrund der Corona-Pandemie entschieden, nicht nach Rotterdam zu reisen. Montaigne nahm daher mit ihrem Titel "Technicolour" per Live-on-Tape-Performance am ersten Semi teil - also mit einem Video, das vorher unter Livebedingungen gedreht worden war. Für den Einzug ins Finale reichte es aber nicht.

26 Teilnehmer starten im Finale am Samstag

Am Donnerstag treten um 21 Uhr im zweiten Halbfinale 17 Acts an, um sich einen der zehn verbleibenden Startplätze für das Finale zu sichern. Gesetzt für den Finalabend sind die Big-Five-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Sie tragen die finanzielle Hauptlast des Eurovision Song Contests. Für Deutschland geht Jendrik mit "I Don't Feel Hate" an Start. Auch die Niederlande - als Gastgeberland - haben als Titelverteidiger bereits einen Platz im Feld der 26 Finalisten sicher.

ESC trotz Corona-Pandemie

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) hatte Ende April entschieden, dass neben den Acts und ihren Delegationen auch bis zu 3.500 Fans pro Show in der Ahoy Arena dabei sein können. In einem Feldversuch will die niederländische Regierung damit untersuchen, wie Großveranstaltungen mit Publikum unter Corona-Maßnahmen stattfinden können. Für alle gelten strenge Hygienemaßnahmen.