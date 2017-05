Alle Infos zum zweiten Halbfinale

Das zweite ESC-Halbfinale in Kiew findet heute um 21 Uhr (MEZ) statt und wird live im Fernsehen bei ONE sowie online bei eurovision.de im Livestream übertragen. Die Moderatoren der Show sind Timur Miroshnychenko, Volodymyr Ostapchuk und Oleksandr Skichko. Von den 18 Halbfinal-Ländern qualifizieren sich zehn für das Finale am 13. Mai. Neben den teilnehmenden Ländern sind außerdem Deutschland, Frankreich und Gastgeberland Ukraine im zweiten Halbfinale stimmberechtigt. Russland wäre als 19. Land im zweiten Halbfinale angetreten. Mitte April gab das russische Staatsfernsehen jedoch bekannt, sich vom Wettbewerb zurückzuziehen.