Zur Vorbereitung auf die Show gibt es hier unseren Bewertungsbogen.

Eurovision Village am Meer

Nicht jeder Fan ergattert Eintrittskarten für die ESC-Liveshows. An einer Stelle treffen sich aber stets die meisten ESC-Fans: im Eurovision Village. Hier verfolgen diejenigen, die nicht in der Halle dabei sein können, den Song Contest auf einer Großbildleinwand. Außerdem treten dort verschiedene Künstler und DJs auf. In Tel Aviv ist dieser beliebte Fantreff 2019 der Charles Clore Park direkt am Strand im Südwesten der Stadt. Geöffnet ist das Eurovision Village vom 12. bis 18. Mai von 17 bis 23 Uhr, an den Halbfinal-Abenden bis zum Ende der Übertragung und beim großen Finale bis morgens ums 6 Uhr.

Euroclub bietet spezielle Events

Im Euroclub finden täglich Partys, Auftritte von Künstlern oder Aftershow-Feiern nach den Halbfinalen sowie dem großen Finale statt. Standort ist der Hangar 11 am Tel Aviv Port. Er ist vom 11. bis 18. Mai jeweils von 21 Uhr an geöffnet. Zugang haben Akkreditierte, Pressevertreter und Delegationen. Fans können Einlassbänder erwerben.

Stadt bietet kostenlosen Shuttle-Service an

Die Stadt Tel Aviv stellt während des großen Finales 50 Shuttlebusse gratis zur Verfügung. Sie fahren am 17. Mai und 18. Mai entlang zweier Hauptrouten zum Veranstaltungsort. Touristen und Besuchern wird damit die Fahrt am jüdischen Ruhetag Sabbat erleichtert, an dem normalerweise keine öffentlichen Verkehrsmittel im Einsatz sind.

ESC-Zeltstadt abgesagt

Weil Tel Aviv zum ESC im Mai mit etwa 10.000 Gästen rechnet, gab es Pläne der Stadtverwaltung eine Zeltstadt im Jarkon-Park nahe dem Expo-Kongresszentrum - als Alternative zu den sehr teuren Hotelzimmern - einzurichten. Das Vorhaben wurde jedoch abgesagt, weil sich kein Anbieter finden ließ. Auch eine zeitnahe Lösung der Stadt in Kooperation dem israelischen Bund zum Schutz der Natur und Nationalparks konnte aufgrund der kurzen Zeit bis zum Event nicht umgesetzt werden.

Roter Teppich und Eröffnungsfeier

Die Opening Ceremony hat am 12. Mai im Tel Aviv Museum of Art stattgefunden. Dort wurde auch der rote Teppich für die Teilnehmer des ESC ausgerollt - jedes Jahr ein glamouröses Event.

ESC-Songchecks mit Halbfinalkandidaten

Nach ihrem erfolgreichen Aufschlag als Moderatoren-Duo im vergangenen Jahr, führten Alina Stiegler und Stefan Spiegel auch 2019 wieder durch die Sendungen. Mit ESC-Experten, Gästen und Fans bewerteten sie alle Titel und diskutieren im Livestream auf eurovision.de über die Siegtauglichkeit der Teilnehmer. Der Italiener Mahmood hat die ESC-Songchecks 2019 gewonnen. Nach allen vier Sendungen führt er mit seinem Song "Soldi" die Tabelle an.