Stand: 16.05.19 14:07 Uhr

Heute live: Zweites ESC-Halbfinale aus Tel Aviv

Der 64. Eurovision Song Contest findet unter dem Motto "Dare To Dream!" im Internationalen Kongresszentrum in Tel Aviv statt. Das zweite Halbfinale läuft heute Abend um 21 Uhr. Die Show überträgt der ARD Digitalsender ONE (auch mit Untertiteln und Audiodeskription). Auf eurovision.de gibt es neben dem Livestream zum Mitdiskutieren ebenfalls barrierefreie Streams. Stimmberechtigt sind neben den heute Abend teilnehmenden Ländern auch Deutschland, Italien und Großbritannien. Die Abstimmung läuft per Anruf, SMS oder über die offizielle Eurovision-App.

Alina und Stefan: Diese zehn kommen weiter! Eurovision Song Contest - 16.05.2019 21:00 Uhr Wer schafft es aus der zweiten Entscheidungsshow ins Finale? Alina Stiegler und Stefan Spiegel verraten uns ihre Prognosen für die Top Ten im zweiten Halbfinale.







Deutsche Jury vergibt Hälfte der Punkte

Die Hälfte der Punkte aus Deutschland vergibt eine fünfköpfige Jury: Joe Chialo, Annett Louisan, Nicola Rost, Nico Santos und Michael Schulte bewerten für Deutschland die Songs des zweiten Halbfinales und des Finales am Samstag. Anders als das Publikum bewerten die ESC-Jurys nicht die Auftritte in den live übertragenen Sendungen, sondern jeweils die zweite Generalprobe am Abend davor, das sogenannte Jury-Finale. Die Entscheidungen der nationalen Jurys haben beim Gesamtergebnis das gleiche Gewicht wie das Voting des Fernsehpublikums.

Moderiert wird die Show von Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar und Lucy Ayoub. Welches Land in welchem Halbfinale antritt, wurde am 28. Januar ausgelost. 18 Länder müssen durch die zweite Qualifikationsrunde. Die zehn bestplatzierten qualifizieren sich für das Finale am 18. Mai, in dem insgesamt 26 Länder antreten. In welchem Halbfinale die sogenannten Big Five sowie Gastgeber Israel abstimmen dürfen, entschied das Los.

Eurovision Village am Meer

Nicht jeder Fan ergattert Eintrittskarten für die ESC-Liveshows. An einer Stelle treffen sich aber stets die meisten ESC-Fans: im Eurovision Village. Hier verfolgen diejenigen, die nicht in der Halle dabei sein können, den Song Contest auf einer Großbildleinwand. Außerdem treten dort verschiedene Künstler und DJs auf. In Tel Aviv ist dieser beliebte Fantreff 2019 der Charles Clore Park direkt am Strand im Südwesten der Stadt. Geöffnet ist das Eurovision Village vom 12. bis 18. Mai von 17 bis 23 Uhr, an den Halbfinal-Abenden bis zum Ende der Übertragung und beim großen Finale bis morgens ums 6 Uhr.

Euroclub bietet spezielle Events

Im Euroclub finden täglich Partys, Auftritte von Künstlern oder Aftershow-Feiern nach den Halbfinalen sowie dem großen Finale statt. Standort ist der Hangar 11 am Tel Aviv Port. Er ist vom 11. bis 18. Mai jeweils von 21 Uhr an geöffnet. Zugang haben Akkreditierte, Pressevertreter und Delegationen. Fans können Einlassbänder erwerben.