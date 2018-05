Stand: 10.05.18 23:11 Uhr

Die letzten zehn Finalisten stehen fest

Am Donnerstagabend haben sich im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2018 weitere zehn Kandidaten für das Finale am Samstag qualifiziert. Insgesamt waren 18 Länder in der Altice Arena in Lissabon mit ihren Kandidaten angetreten, um den Sprung ins Finale zu schaffen.

Alexander Rybak aus Norwegen, der nach seinem Sieg 2009 in Moskau nun zum zweiten Mal antritt, hat es mit "That's How You Write A Song" erwartungsgemäß ins Finale geschafft. Auch der in den Wettbüros hoch gehandelte Schwede Benjamin Ingrosso, der Däne Rasmussen und die DoReDos aus Moldau zählen zu den 26 Teilnehmern der Endrunde am Samstag.

Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah und Catarina Furtado haben die Show moderiert und führen auch am Samstag durch das Finale. Heute durften auch die Zuschauer der Big-Five-Länder aus Deutschland, Frankreich und Italien abstimmen. Die Kandidaten dieser Länder durften sich außer Konkurrenz per Video als Interval Acts präsentieren. Um eine Beeinflussung der Jurys zu vermeiden, werden die Abstimmungsergebnisse der Semifinale geheim gehalten und erst nach dem Hauptwettbewerb veröffentlicht.