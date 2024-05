Nemo aus der Schweiz gewinnt den Eurovision Song Contest 2024

Für den lange als Favorit gehandelten Kroaten Baby Lasagna und seinen Song "Rim Tim Tagi Dim" reicht es nur für den zweiten Platz. Die Ukrainerinnen Alyona Alyona & Jerry Heil schaffen es mit "Teresa & Maria" auf den dritten Rang.

Das Finale des Eurovision Song Contest 2024 fand unter dem Motto "United by Music" statt. Durch die Show führten Petra Mede und Malin Åkerman. Als Interval-Acts standen neben Vorjahressiegerin Loreen auch die ehemaligen Gewinnerinnen Charlotte Perrelli, Carola und Conchita mit einem Abba-Medley auf der Final-Bühne in Malmö - eingeläutet von einer KI-generierte Version der schwedischen ESC-Gewinner von 1974. Außerdem gab es ein Wiedersehen mit der schwedischen Popgruppe Alcazar.

Niederlande am Finaltag vom Wettbewerb ausgeschlossen

Nach einem Vorfall im Anschluss an das zweite Halbfinale am Donnerstagabend hatte sich die EBU am Samstagmittag dazu entschlossen, den niederländischen Teilnehmer Joost Klein vom Finale auszuschließen. Nach Spekulationen, Joost Klein habe eine Mitarbeiterin der Produktion geschlagen, hat der niederländische Sender AVROTROS auf seinem Instagram-Account eine Gegendarstellung veröffentlicht. Im Laufe des Abends hatte sich die ehemalige Moderatorin beim ESC 2021 in Rotterdam und YouTuberin Nikkie de Jager von der Punktevergabe für die Niederlande zurückgezogen. In einem Statement erklärte die 30-Jährige: "Was auch immer ich heute Abend tue, ob ich da bin oder nicht, ich kann es nicht gut machen." Die Entscheidung habe sie zusammen mit AVROTROS getroffen. Die Punkte der niederländischen Jury hat Martin Österdahl, der Executive Supervisor des ESC, unter Buhrufen und Pfiffen aus dem Publikum verkündet.

Absagen weiterer Spokespersons

Die norwegische Teilnehmerin am ESC 2023 Alessandra Mele sagte ihre Teilnahme als Spokesperson für Norwegen ab. Grund dafür waren laut der Sängerin das israelische Vorgehen im Gaza-Streifen. Sie sprach in ihrer Instagram-Ansprache von der "Liebe zur Wahrheit" und von einem "Genozid", welcher derzeit stattfinde und bezeichnete das diesjährige Motto des Wettbewerbs "United By Music" als leere Worte. Vor dem Hintergrund der Ereignisse hatte auch Fast-Sieger des ESC 2023 Käärijä aus Finnland angekündigt, sich von der Punktevergabe zurückziehen. Stattdessen wurden die Ergebnisse aus Finnland von Radio Suomen-Moderator Toni Laaksonen bekannt gegeben.

Royaler Fan in der Halle

Die schwedische Kronprinzessin Victoria gab sich die Ehre und feierte mit den Fans in der Hall die bunte Show. Im Vorfeld war nicht klar, ob sie aufgrund der Sicherheitslage in Malmö beim Finale dabei sein wird.

