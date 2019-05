Stand: 16.05.18 23:10 Uhr

Diese zehn Kandidaten ziehen ins ESC-Finale

Die zweite Show beim Eurovision Song Contest 2019 in Israel ist gelaufen. Zehn der insgesamt 18 Teilnehmer am zweiten Halbfinale qualifizierten sich am Donnerstagabend im Internationalen Kongresszentrum in Tel Aviv für das ESC-Finale am Samstag.