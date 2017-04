ESC-Songcheck 2017: Sind die Titel Top oder Flop?

Moderatorin Alina Stiegler führt auch in diesem Jahr wieder durch die vier Songcheck-Sendungen.

Im Mai treten Kandidaten aus insgesamt 42 Teilnehmerländern beim ESC 2017 in Kiew an. Was erwartet die Zuschauer und Fans beim 62. Eurovision Song Contest in musikalischer Hinsicht? Mit welcher Performance können die Acts beim Publikum punkten? Diesen und weiteren Fragen widmen sich traditionell die Songchecks auf eurovision.de. ESC-Experten und Gäste nehmen alle Titel unter die Lupe und diskutieren mit den Usern über die Sieg-Tauglichkeit der Teilnehmer. In insgesamt vier Sendungen, durch die Moderatorin Alina Stiegler führt, vergeben Experten, Gäste und die User im Web für alle Länder Punkte. Am Ende der Reihe gibt es dann einen klaren Favoriten. Deutschland bleibt bei diesen Wertungen zwar außen vor, über Levina und ihren Song "Perfect Life" wird aber dennoch in jeder Sendung diskutiert.

Die Songchecks starten am 18. April. Alle vier Sendungen gibt es auf eurovision.de live im Social-TV.

Songcheck Teil 1

Gäste: Mieze Katz und Peter Urban

Songcheck Teil 2

Gäste: Jini Meyer und Jan Feddersen

Songcheck Teil 3

Gäste: Nikeata Thompson und Thomas Mohr

Songcheck Teil 4

Gäste: Iveta Mukuchyan und Irving Wolther

Der ARD-Digitalsender ONE strahlt die Songchecks in der Finalwoche aus.