Stand: 10.05.18 00:01 Uhr

Ab 21 Uhr live: Zweites ESC-Halbfinale in Lissabon

Portugal ist 2018 das Austragungsland des 63. Eurovision Song Contest. Heute findet das zweite Halbfinale in der Hauptstadt Lissabon statt. Der ARD-Digitalsender One strahlt die Sendung ab 21 Uhr aus, auf eurovision.de gibt es einen Livestream sowie Social TV zum Mitdiskutieren. Moderatorinnen der Show sind Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah und Catarina Furtado.

Nachdem sich im ersten Halbfinale bereits zehn Kandidaten fürs Finale qualifiziert haben, müssen heute 18 Länder durch die zweite Qualifikationsrunde. Die zehn bestplatzierten qualifizieren sich ebenfalls für das Finale am 12. Mai, in dem insgesamt 26 Länder antreten. Die Startreihenfolge in den Halbfinalen legte der Fernsehsender RTP fest. In welchem Halbfinale die sogenannten Big Five sowie Gastgeber Portugal abstimmen dürfen, entschied ebenfalls das Los. Deutschland, Frankreich und Italien stimmen heute Abend im zweiten Halbfinale ab.

ESC-Songchecks mit Halbfinalkandidaten

Moderatorin Alina Stiegler sowie Experten haben auch in diesem Jahr in den vier ESC-Songchecks wieder alle Kandidaten unter die Lupe genommen. Erstmalig wurde sie dabei unterstützt von Co-Moderator Stefan Spiegel. Auf Platz eins des Gesamtrankings landete die Israelin Netta mit ihrem Song "Toy". Kein anderer Kandidat konnte in den Songchecks mehr Punkte von Moderatoren und Fans einheimsen.