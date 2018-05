Die Kandidaten der heute abstimmberechtigten Länder Großbritannien, Portugal und Spanien konnten sich außer Konkurrenz als Interval Acts präsentieren und so schon mal einen Vorgeschmack auf ihrer Auftritte im Finale geben. Die deutschen Zuschauer waren nicht stimmberechtigt, sie können erstmals beim zweiten Halbfinale am Donnerstag per Televoting mitentscheiden, wer ins Finale einzieht. Um eine Beeinflussung der Jurys zu vermeiden, werden die Abstimmungsergebnisse der Semifinale geheim gehalten und erst nach dem Hauptwettbewerb veröffentlicht.

26 Teilnehmer starten im Finale am Samstag

Am Donnerstag treten dann um 21 Uhr im zweiten Halbfinale 18 Kandidaten an, um sich einen der zehn verbleibenden Startplätze für das Finale zu sichern. Gesetzt für den Finalabend sind die sogenannten Big-Five-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Sie tragen die finanzielle Hauptlast des Eurovision Song Contests. Auch das Gastgeberland Portugal hat als Titelverteidiger bereits einen Platz im Feld der Finalisten sicher: Cláudia Pascoal startet am Samstag mit ihrem Titel "O jardim" von Platz 8. Nach dem zweiten Halbfinale legt der ausrichtende Fernsehsender RTP die Startreihenfolge für alle anderen Finalisten fest. Fest steht derzeit nur, dass der deutsche Kandidat Michael Schulte mit seinem Song "You Let Me Walk Alone" in der ersten Hälfte des Finales auftritt.