Nach Udo Jürgens beim ESC 1966 und Conchita Wurst im Jahr 2014 beschert der Countertenor JJ seiner Heimat nun den dritten Sieg. Auf Platz zwei landet die Israelin Yuval Raphael mit "New Day Will Rise" gefolgt von Tommy Cash aus Estland mit "Espresso Macchiato". Die lange in den Wettbüros auf dem ersten Platz gehandelte schwedische Band KAJ schafft es nur auf Platz vier.

JJ feiert den Sieg mit seiner Familie

Die Stunde des Siegers schlägt um 1 Uhr - da ist klar: JJ aus Österreich gewinnt den 69. ESC. Schon während der Abstimmung im Green Room fließen die ersten Tränchen, der Countertenor kann sein Glück kaum fassen, dass er nach den Wertungen der Jurys auf Platz eins liegt. Sein größter Traum könnte wahr werden. Und auch nach dem Televoting weht die rot-weiße-rote Flagge ganz oben. 436 Punkte sind der Sieg, vor Israel und Estland. Andere Acts kommen, um ihm zu gratulieren: Miriana Conte aus Malta, die Dänin Sissal und Kyle Alessandro aus Norwegen. Aber JJ kennt nur ein Ziel: "meine Familie." Sie schaut an diesem Abend in der Halle zu. Kurz darauf liegt er seiner Mutter in den Armen. Wie schön, dass der Weg in die Schweiz nicht so weit ist.

Dramatische One-Man-Show auf einem Segelboot

Dann geht es auf die Bühne, JJ nimmt die Glastrophäe aus der Hand von Nemo entgegen, und umarmt den Sieger des Vorjahres ganz fest. JJ bedankt sich bei den Fans und "wünscht sich mehr Liebe in der Welt." Dann performt er noch einmal den Siegersong "Wasted Love", ganz pur. Die Familie tanzt auf der Tribüne mit. Es regnet Konfetti. Überzeugt hat JJ auf Startplatz neun mit einem dreiminütigen Film noir. Auf einem schaukelnden Segelboot kämpft er auf stürmischer See allein gegen Blitz und Donner. Allein die Leuchttürme scheinen ihm den Weg aus einer ausweglosen Situation zu weisen. "Ich bin ein Ozean und du hast Angst vor Wasser", singt JJ über eine unerwiderte Liebe. Die eurovisionäre Community hat die Liebe hingegen erwidert - und JJ auf Platz eins gewählt.

Schweden hat sich zu früh gefreut

Das Nachsehen haben an diesem Abend die favorisierten Schweden. Obwohl KAJ die ESC-Welt wochenlang in ihrem Schwitzkasten halten, landen sie an diesen Abend nur auf Platz vier. Nicht alle wollen an diesem Abend scheinbar mit in die Sauna. Eine Enttäuschung für das erfolgsverwöhnte Land, das sich schon im Vorfeld des Finales über mögliche Austragungsorte Gedanken gemacht hat. Dafür reüssieren andere Länder: An Yuval Raphael scheint jegliche Kritik gegenüber Israel abzuprallen. Souverän meistert die Überlebende des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober ihren Auftritt als großer schwarzer Vogel im Glaspalast, den Wasserfällen und Pyroregen umgeben. Eine überzeugende Inszenierung, die ihr Schicksal erzählt und Platz zwei beschert.

Tommy Cash und Lucio Corsi punkten auf Italienisch

Und dann ist da noch Tommy Cash, der Performancekünstler aus Estland. Seine Darbietung rund um ein Italienisches Heißgetränk ist kreativ und humorvoll. Und selbst die anfangs kritischen Italiener hat Tommy längst auf seiner Seite, dort sei er bereits eine Legende, so Cash. Er meint: "Kaffee bringt alle zusammen." Recht hat er. Viele Bohnen bringen viele Punkte - und einen hervorragenden dritten Platz. Apropos Italien. Das viel besungene Land des Abends schneidet als Fünfter ebenfalls besser ab als erwartet. Lucio Corsi liefert mit Kumpel Tommaso Ottomano eine ehrliche Rocknummer ab. Sein weiß geschminktes Gesicht erinnert an Sänger wie Marilyn Manson. Aber ein harter Hund will er gar nicht sein, sondern einfach nur der Lucio.

Abor & Tynna ballern sich auf Platz 15

Auch Deutschland hätte sich gerne in den Top Ten wiedergefunden. Von Startplatz 16 gehen Abor & Tynna ins Rennen um den Sieg. Der Auftritt ist modern. Das weiß lackierte Cello mit LED-Beleuchtung zeichnet zu Anfang ein schönes Bild. Oben auf der Empore fällt der Vorhang, dahinter steht Tynna. Während die XXL-Musikboxen wummern, ballert sie im Lara-Croft-Outfit den Liebeskummer weg. Die Halle ist begeistert. Und während des Jury-Votings keimt tatsächlich Hoffnung auf: Abor & Tynna klettern stetig, schließlich auf 13 in der linken Tabellenhälfte. Auch dank zwölf Punkten aus der Ukraine und Tschechien. Bleibt noch das verflixte Televoting - danach fällt das Duo aus Wien auf Platz 15 zurück. Abor & Tynna sind nicht enttäuscht. "Ich hatte den Spaß meines Lebens", so die Sängerin.

Musikalisches Battle von Kärijää und Baby Lasagna

Neben den 26 ESC-Acts hält dieser Abend noch ein besonderes Schmankerl bereit. Der Finne Käärijä und Baby Lasagna aus Kroatien, die jeweils Zweitplatzierten aus den beiden vergangenen Jahren, bieten eine großartige Show als Interval Act. Sie liefern sich ein musikalisches Battle in neonfarbenen, überdimensionierten Skiklamotten. Es ist ein Schnellgesang zu "Rim Tim Dagi Dim" und "Cha Cha Cha" - sozusagen bis zum Knockout. Als Zugabe gibt es den Song #eurodab. Da kommt glatt Wehmut auf, weil ein Act dieser Art in diesem Jahr fehlt. Beide sind einfach so außergewöhnliche Typen, die jeden ESC bereichern können.

Sie machen auch vergessen, dass es ein ewiges Hin und Her um Céline Dion gibt. Tritt sie auf, oder doch nicht … Noch am Finaltag war angeblich ihr Privatjet in Basel gesichtet worden. Manchmal hatte die abwesende Dion mehr Aufmerksamkeit als die eigentlichen Stars - die Acts. JJ kann's herzlich egal sein, er hat sich an diesem Abend seinen ganz persönlichen Traum vom ESC-Sieg erfüllt.

ESC steht weiter unter dem Motto "United By Music"

Das Finale des Eurovision Song Contest 2025 fand unter dem Motto "United By Music" statt. Durch die Show führten Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer.

