Stand: 14.04.21 11:50 Uhr

Jendrik tritt bei spanischer Online-Preparty auf

Zum zweiten Mal online: Die spanische Preparty 2021.

Wie in jedem Jahr bekommen auch 2021 alle Acts des anstehenden Eurovision Song Contest die Möglichkeit, sich und ihren Song im Vorfeld bei den Fans vorzustellen. Hierfür veranstalten Organisatoren normalerweise europaweit Prepartys, bei denen die Künstler auftreten können. Die fünfte spanische ESC-Preparty findet Corona-bedingt in diesem Jahr online am 24. April um 22 Uhr statt und ist auf YouTube und eurovision.de zu sehen. Auch der deutsche ESC-Kandidat Jendrik wird seinen Song "I Don't Feel Hate" performen. Bereits im vergangenen Jahr wanderte die PrePartyES von einem Veranstaltungszentrum in Madrid ins Internet. Insgesamt 27 Acts traten dort auf. Nach Angaben der Veranstalter streamten 40.000 Menschen das Event live - rund 80.000 Menschen haben das komplette Konzert bis jetzt gesehen. Organisiert wird die Preparty von der spanischen Webseite Eurovision Spain - einer der meistgelesenen ESC-Nachrichtenseiten.

Diese Acts sind bei der PrePartyES 2021 dabei

Die Delegationen der Länder schicken eigens für die Preparty aufgenommene Videos an die Organisatoren, die diese dann zu einem Konzert zusammensetzen. Für das Jahr 2021 haben bislang zugesagt:

Moderiert wird die Show von Blas Cantó, dem spanischen ESC-Kandidaten 2021, Suzy (Portugal 2014) und Víctor Escudero vom spanischen Sender TVE. Außerdem wird die spanische Kandidatin von 1971, Karina, einen Auftritt haben. Die Organisatoren wollen in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf die ESC-Debüts der einzelnen Länder setzen und daran zeigen, wie sich die Musikshow entwickelt hat. Spanien nahm vor genau 60 Jahren, 1961 in Cannes, zum ersten Mal teil.

PrePartyES ist einzige Preparty im Jahr 2021

2019 fand Eurovision in Concert zuletzt in Amsterdam statt. Nächstes geplantes Event: 2022.

Stand jetzt gibt es neben der spanischen Preparty am 24. April kein weiteres Event, bei dem sich die ESC-Künstler den Fans zeigen können. Das traditionsreiche Eurovision in Concert in Amsterdam wurde erneut um ein Jahr verschoben. Ob die älteste Preparty in London überhaupt wieder stattfindet, ist noch völlig unklar, da deren Veranstaltungsstätte 2020 schließen musste. Auch von Organisatoren aus anderen Städten, die normalerweise Partys veranstalten, wie Moskau, Riga und Tel Aviv, war noch nichts zu hören.