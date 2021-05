Stand: 21.05.21 11:25 Uhr

ESC-Finale 2021: Teilnehmer und Startreihenfolge

Das Finale des 65. Eurovision Song Contest findet am Samstag, 22. Mai, unter dem Motto "Open Up!" in der Ahoy Arena in Rotterdam statt. Es moderieren Chantal Janzen, Jan Smit und Edsilia Rombley, die bereits für den abgesagten ESC 2020 ausgewählt wurden. Auch Nikkie de Jager ist eine der Hauptmoderatorinnen. Das Erste (auch mit Untertiteln und Audiodeskription) und der ARD Digitalsender ONE übertragen den weltweit größten Musikwettbewerb live. Auf eurovision.de gibt es die Sendung neben dem Livestream mit Kommentar von Peter Urban auch im Originalton sowie als barrierefreie Streams. Über Social TV können Fans live mitdiskutieren. Neu in diesem Jahr ist Möglichkeit, digital mit mehreren Freunden gleichzeitig die Show zu sehen - über "ESC zusammen".

26 Acts singen um ESC-Trophäe

Insgesamt nehmen 26 Länder mit ihren Kandidaten am Finale teil. Die sogenannten Big Five (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien) sowie das Gastgeberland Niederlande sind schon direkt für das Finale gesetzt. Für Deutschland nimmt Jendrik mit "I Don't Feel Hate" am Wettbewerb teil.

Im ersten Halbfinale waren 16 Acts angetreten, um sich für den Einzug ins Finale zu qualifizieren. Zehn Nationen schafften es: Mit dabei sind Norwegen, Israel, Russland, Aserbaidschan, Malta, Litauen, Zypern, Schweden, Belgien und die Ukraine. Im zweiten Halbfinale kamen von den 17 Kandidaten ebenfalls zehn weiter: Island, Albanien, Serbien, Bulgarien, Moldau, Portugal, San Marino, Schweiz, Griechenland und Finnland. Da ein Mitglied der isländischen Band Daði og Gagnamagnið am Mittwoch positiv auf Corona getestet wurde, konnte die Band im zweiten Halbfinale nicht live auftreten. Stattdessen hat sie mit ihrem aufgezeichneten Auftritt aus der zweiten Probe teilgenommen. Die Isländer haben sich dennoch für das Finale qualifiziert. Auch dann kommt die Aufzeichnung zum Einsatz.

Die Startreihenfolge im Finale haben die Produzenten der Show nach dem zweiten Halbfinale festgelegt. Jendrik startet an Position 15 für Deutschland.

Show mit Freunden schauen: #ESCzusammen

Mit "ESC zusammen" könnt ihr das Finale live mit euren Freunden zusammen verfolgen. Das Tool macht es möglich, gleichzeitig bis zu vier Leute per Video zusammenzuschalten und den Livestream auf eurovision.de zu verfolgen - alles auf nur einer Oberfläche.

Großevent unter Pandemiebedingungen: Feldversuch mit Publikum

Für Künstler, Delegationen und Produktions-Crews gelten Corona-bedingt strenge Sicherheitsmaßnahmen. Das niederländische Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft hatte Ende April in Den Haag bestätigt, dass bei allen ESC-Shows auch Publikum zugelassen ist. In den drei Live-Shows und den sechs öffentlichen Proben dürfen jeweils 3.500 Zuschauer dabei sein. Das entspricht etwa 20 Prozent der Kapazität der Ahoy Arena in Rotterdam. Die European Broadcasting Union (EBU) führt - gemeinsam mit der niederländischen Regierung und dem verantwortlichen Sender NPO - den ESC als sogenanntes Fieldlab-Event durch. Dabei soll wissenschaftlich untersucht werden, wie Großevents unter Pandemiebedingungen ablaufen können.

Interval Acts: Måns Zelmerlöw, Lordi und Afrojack

Das Finale beginnt mit der traditionellen Flaggenparade, bei der alle 26 Finalisten zur Musik des 16-jährigen DJ Pieter Gabriel ihren Einzug in die Halle halten. Als Interval-Acts präsentieren DJ Afrojack, Glennis Grace und Wulf "Music Binds Us" - ein zweiteiliges, speziell für den ESC in Auftrag gegebenes Stück - zusammen mit einem Sinfonieorchester aus jungen niederländischen Musikern. Dabei präsentiert Afrojack auch seine aktuelle Single "Hero". Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit früheren ESC-Gewinnern. Neben Måns Zelmerlöw treten auch die finnische Hardrock-Band Lordi auf. Die Pausen-Acts komplettieren Helena Paparizou, Sandra Kim, Teach-In und Lenny Kuhr. Während der letzten Sekunden des Votings gibt es mit "The Human Countdown" eine Tanzperformance.

Nach seinem Auftritt im ersten Halbfinale sollte es auch im Finale ein Wiedersehen mit Duncan Laurence, ESC-Gewinner von 2019 in Tel Aviv, live auf der Bühne geben. Er wollte seine neue Single vorstellen sowie seinen ESC-Siegersong "Arcade" performen. Am 20. Mai teilte die EBU jedoch mit, dass Laurence positiv auf Corona getestet wurde. Aufgrund der Mindestisolationszeit von sieben Tagen kann er daher nicht live in der Ahoy Arena auftreten, wird aber in einer anderen Form in der Show zu sehen sein.

"Countdown für Rotterdam" mit Barbara Schöneberger

Barbara Schöneberger moderiert am 22. Mai ab 20.15 Uhr die Show "Countdown für Rotterdam" live aus dem NDR Studio in Hamburg. Mit von der Partie sind unter anderem auch Michael Schulte, Jan Delay, Sarah Connor und Newcomerin Zoe Wees. Es ist eine Live-Schalte nach Rotterdam zum deutschen Act Jendrik geplant. Im Anschluss ans Finale blickt Barbara Schöneberger in der Sendung "Aftershow Party" mit prominenten Gästen auf die Highlights der Show, die bewegendsten Momente und die beeindruckendsten Auftritte des Abends. Auch Jendrik kommt dann noch einmal live aus Rotterdam zu Wort, ebenso wie Kommentator Peter Urban.

Deutsche Jury vergibt Hälfte der Punkte

Die Hälfte der Punkte aus Deutschland vergibt eine fünfköpfige Jury. Anders als das Publikum bewerten die ESC-Jurys nicht die Auftritte in den live übertragenen Sendungen, sondern jeweils die zweite Generalprobe am Abend davor, das sogenannte Jury-Finale. Die Entscheidungen der nationalen Jurys haben beim Gesamtergebnis das gleiche Gewicht wie das Voting des Fernsehpublikums. Die Zuschauer-Abstimmung läuft per Anruf, SMS oder über die offizielle Eurovision-App.

Regeländerung 2021: Background-Gesang vom Band erlaubt

In diesem Jahr ist zum ersten Mal Background-Gesang erlaubt, der nicht live gesungen wird. Während der Gesang des Hauptacts und die darunterliegende Vocal-Unterstützung noch immer live sein müssen, können Backing-Vocals testweise zusammen mit der Musik vom Band kommen. Das bedeutet aber auch: Alle Vocals, die die Live-Performance auf der Bühne ersetzen oder übermäßig unterstützen würden, bleiben verboten. Die EBU möchte damit die Vielfalt der Acts erhöhen und Produzenten und Komponisten helfen, das Potenzial der Songs voll auszuschöpfen, indem diese so nah wie möglich an der Studio-Version präsentiert werden. Diese Regeländerung soll nach dem ESC 2021 wieder überprüft werden.