Heute live: Dritter ESC-Songcheck 2023 Stand: 21.04.2023 12:00 Uhr Zwei ESC-Songchecks sind bereits gelaufen. Heute um 20.15 Uhr gibt es Teil drei mit den Acts der ersten Hälfte des zweiten Semis sowie Ukraine und Großbritannien. Ab 19.45 Uhr starten wir mit der Diskussion im Social-TV.

Weitere Informationen Diskutiert mit im Social-TV!

Unsere Songchecks gehören zum Eurovision Song Contest wie Käseigel, Windmaschine oder Trickkleider. Wer hat beim Eurovision Song Contest 2023 die besten Chancen auf den Sieg? Wer den extravagantesten Stil? Und wer schafft es gar nicht erst ins Finale? Alina und Stefan moderieren wieder vier Songcheck-Shows live und bewerten die Acts und ihre Songs. Ihr könnt mitdiskutieren und natürlich auch eure Punkte vergeben. Nur der deutsche Song wird - wie immer - zwar besprochen, aber nicht bewertet.

Der Finne Käärijä liegt derzeit im Gesamtranking deutlich vor Alessandra aus Norwegen.

Das Ranking ergibt sich zu 50 Prozent aus dem Voting der User. Die Punkte von Alina Stiegler und Stefan Spiegel, einiger Songchecker und eines Teils des Teams machen die anderen 50 Prozent aus.

Songcheck-Termine 2023

Zwei Sendungen stehen noch aus. Sie laufen an diesen Tagen bei eurovision.de im Livestream:



Freitag, 21. April , 20.15 Uhr: Teil 3 (Dänemark, Armenien, Rumänien, Estland, Belgien, Zypern, Island, Griechenland, Ukraine und Großbritannien)

, 20.15 Uhr: Teil 3 (Dänemark, Armenien, Rumänien, Estland, Belgien, Zypern, Island, Griechenland, Ukraine und Großbritannien) Samstag, 22. April, 20.15 Uhr: Teil 4 (Polen, Slowenien, Georgien, San Marino, Österreich, Albanien, Litauen, Australien und Deutschland)

An beiden Tagen startet wie gehabt um 19.45 Uhr unser Social Stream. Dort könnt ihr dann schon über die Acts diskutieren.

Ab 5. Mai gibt es die Sendungen auch in der Wiederholung auf ONE und im NDR Fernsehen. Alle Zeiten findet ihr in unserer Sendungsübersicht.

Neue Songchecker und alte Bekannte

Auch in diesem Jahr sind wieder Constantin "Consi" Zöller, Douze Points und Benny von ESC kompakt sowie Vanity Trash und Jane Comerford dabei. Nilz Bokelberg gibt sich erneut die Ehre. Diesmal nicht mit seiner Frau Maria, sondern mit seiner besten Freundin Suzie, der Sängerin von KLEE. Auch Cesár Sampson, der 2018 in Lissabon für Österreich Platz drei belegte, ist mit an Bord. Darüber hinaus freuen wir uns auf die Statements von Thomas Mohr und "Dr. Eurovision" Irving Wolther, Alisa und Levent Geiger, El Hotzo, Marcel Stober und Broder Breese, Lea Mirzanli und Freshtorge sowie Martin Tietjen und Kayla Shyx.

