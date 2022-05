Im Anschluss an das Finale geht es im Livestream gegen 00.45 Uhr weiter mit Barbara Schöneberger und ihren Gästen mit der "ESC - Aftershow" live aus Hamburg.

Automatisch für das Finale gesetzt sind die sogenannten Big Five (Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien (UK) und Italien). Außerdem erhält auch immer das Gastgeberland einen Finalplatz. Da dies aber in diesem Jahr das Big-Five-Land Italien ist, besteht das Finale aus 25 statt üblicherweise aus 26 Ländern.

Vor dem Finale standen die beiden Semis, in denen sich jeweils zehn Länder für die Finalshow qualifiziert haben. Das erste Halbfinale fand am 10. Mai statt, am 12. Mai lief das zweite Halbfinale.

Måneskin treten als Interval Act im ESC-Finale auf

Im großen Finale kehren die Vorjahressieger von Rotterdam als Interval Act auf die ESC-Bühne zurück: Måneskin spielen ein Medley, "Zitti e buoni" inklusive. Darüber hinaus singt Gigliola Cinquetti ihren ESC-Siegersong "Non ho l’età". 1964 gewann sie damit als erste italienische Teilnehmerin den Eurovision Song Contest. Die Moderatoren Laura Pausini und Mika runden mit Medleys das Pausenprogramm ab.

Tickets für die ESC-Shows

Die Karten sind ausverkauft und waren ausschließlich über das offizielle Ticketportal ticketone.it erhältlich. Die EBU warnte wie in jedem Jahr alle Fans davor, Tickets für die ESC-Shows auf dem Schwarzmarkt oder über andere als die offizielle Ticket-Onlineplattform zu kaufen. Diese Karten sind meist nicht nur überteuert, sondern sie könnten gefälscht und damit nicht gültig sein.

