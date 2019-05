ESC-Finale 2019: Teilnehmer und Startreihenfolge

26 Acts singen um ESC-Trophäe

Carlotta (li.) und Laurita vertreten Deutschland als Duo S!sters.

Insgesamt nehmen 26 Länder mit ihren Kandidaten am Finale teil. Die sogenannten Big Five (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien) sowie das Gastgeberland Israel, dessen Startplatz 14 bereits feststand, waren direkt für das Finale gesetzt. Im ersten Halbfinale am Dienstag hatten sich bereits zehn Länder qualifiziert. Am Donnerstagabend entschied sich im zweiten Halbfinale, welche weiteren zehn sich qualifizieren. Für Deutschland tritt das Duo S!sters mit dem Titel "Sister" an. Carlotta Truman und Laurita starten von Platz vier in den Wettbewerb.

Interval Acts im Finale

Nach ihren Auftritten im ersten Halbfinale stehen als Interval Acts im Finale auch wieder Netta und Dana International auf der Bühne, neben ihnen treten auch Nadav Guedj und Ilanit auf. Außerdem gibt es einen Songtausch der ESC-Stars Conchita, Siegerin in Kopenhagen 2014, Måns Zelmerlöw, Sieger 2015 in Wien, Eleni Foureira, Zweite 2018 in Lissabon, und Verka Serduchka. Abschließend singen alle vier gemeinsam mit Lokalmatadorin Gali Atari, ESC-Siegerin von 1979 in Jerusalem, ihren legendären Song "Hallelujah". In einem Video-Sketch wird "Wonder Women" Gal Gadot zu sehen sein. Als Special-Guest steht Superstar Madonna auf der Eurovisions-Bühne und performt zwei Songs.

Deutsche Jury vergibt Hälfte der Punkte

Joe Chialo, Annett Louisan, Nicola Rost, Nico Santos und Michael Schulte (v.l.) vergeben die deutschen Jury-Punkte.

Die Hälfte der Punkte aus Deutschland vergibt eine fünfköpfige Jury: Joe Chialo, Annett Louisan, Nicola Rost, Nico Santos und Michael Schulte bewerten - wie auch im zweiten Halbfinale - für Deutschland die Songs des Finales. Anders als das Publikum bewerten die ESC-Jurys nicht die Auftritte in den live übertragenen Sendungen, sondern jeweils die zweite Generalprobe am Abend davor, das sogenannte Jury-Finale. Die Entscheidungen der nationalen Jurys haben beim Gesamtergebnis das gleiche Gewicht wie das Voting des Fernsehpublikums. Die Zuschauer-Abstimmung läuft per Anruf, SMS oder über die offizielle Eurovision-App.

EBU ändert Wertungssystem für Tel Aviv

Die Präsentation der Jurywertung ändert sich nicht. Die Reihenfolge der Verkündung der Televoting-Ergebnisse wird geändert. Während bislang die niedrigste Televoting-Punktzahl zuerst und die höchste zum Schluss präsentiert wurde, werden künftig die Televotingpunkte in der Reihenfolge der Jurywertungsergebnisse vorgetragen. Der letzte Platz zuerst und der Act mit der höchsten Jurywertung bekommt die Televoting-Ergebnisse zum Schluss.

Die Favoriten beim Eurovision Song Contest 2019

Im April gab es auf eurovision.de vier ESC-Songchecks. Alina Stiegler und Stefan Spiegel moderierten die Sendungen. Experten, Gäste und Fans haben alle Titel bewertetet und über die Siegtauglichkeit der Teilnehmer diskutiert. Die Top 3 der Songchecks 2019 sind Italien, die Niederlande und die Schweiz. Bei den Nutzern von eurovision.de liegt im Online-Voting Italien vor der Schweiz und den Niederlanden. Aber der ESC bleibt oft bis zum Schluss spannend, denn die Buchmacher haben nicht immer recht.

Verwirrung um Auftritt von Madonna im Finale

Der Auftritt von US-Star Madonna im Finale hing lange in der Schwebe.

Wochenlang gab es Gerüchte über einen Auftritt von Madonna mit zwei Songs als Interval-Act im Finale. Während Kan, der ausführende Sender in Israel, sowie Madonnas Plattenfirma und israelische Medien dies bereits vor Wochen bestätigten, gab es seitens der European Broadcasting Union (EBU) bis kurz vor dem zweiten Halbfinale kein grünes Licht. Der Grund: Es gab noch keine unterschriebenen Verträge und ohne die hätte Madonna nicht auf die ESC-Bühne gedurft.

Eurovision Village am Meer

Treffpunkt der ESC-Fans: das Eurovision Village am Strand von Tel Aviv.

Nicht jeder Fan ergattert Eintrittskarten für die ESC-Liveshows. An einer Stelle treffen sich aber stets die meisten ESC-Fans: im Eurovision Village. Hier verfolgen diejenigen, die nicht in der Halle dabei sein können, den Song Contest auf einer Großbildleinwand. Außerdem treten dort verschiedene Künstler und DJs auf. In Tel Aviv ist dieser beliebte Fantreff 2019 der Charles Clore Park direkt am Strand im Südwesten der Stadt. Geöffnet ist das Eurovision Village am Finalabend von 17 Uhr bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr.

Euroclub bietet spezielle Events

Im Euroclub finden täglich Partys, Auftritte von Künstlern oder Aftershow-Feiern statt. Standort ist der Hangar 11 am Tel Aviv Port. Bis 18. Mai ist der Club täglich geöffnet ab 21 Uhr. Zugang haben Akkreditierte, Pressevertreter und Delegationen. Fans können Einlassbänder erwerben.