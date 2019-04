Ausstrahlungen der Songchecks auf ONE

Der ARD Digitalsender ONE strahlt die vier Songchecks im Mai in der Woche vor dem Finale und in der Finalwoche aus:





Teil 1: 4. Mai 2019 | 12.30 - 14.00 Uhr

Teil 2: 5. Mai 2019 | 10.35 - 12.05 Uhr

Teil 3: 11. Mai 2019 | 13.10 - 14.40 Uhr

Teil 4: 12. Mai 2019 | 9.15 - 10.45 Uhr

ESC-Ranking-Shows

Alina Stiegler und Stefan Spiegel kennen sich was die Kandidaten und ihre Songs angeht, bestens aus. In ihrer Ranking-Show verraten sie uns ihre persönlichen Top Ten - Deutschland natürlich ausgenommen, denn beim ESC darf für das eigene Land nicht gestimmt werden.

Ihr ESC-Ranking läuft am 13. Mai um 22.30 Uhr auf ONE.

Auch Constantin "Consi" liefert in seiner Ranking-Show Einblicke in seine Freude über gute Performances und seinen Frust über schlechte Songtexte. Im ESC-Ranking verrät er uns die zehn Kandidaten, die ihn vor Depressionen bewahren - am 13. Mai um 23 Uhr ebenfalls auf ONE.