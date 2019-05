Stand: 18.05.19 19:20 Uhr

Marcel tov - EBU schließt weißrussische Jury aus

Beim Eurovision Song Contest geht es um Können, den richtigen Moment und auch ein kleines bisschen Glück. Wir wünschen allen Acts des ESC in Tel Aviv natürlich viel Glück - oder auf hebräisch: masel tov. Und da ich Marcel heiße, und wir dieses Wortspiel auf gar keinen Fall liegen lassen konnten, heißt dieser Blog hier "Marcel tov". Auf nach Tel Aviv!

Sonnabend, 18.05.2019

20:20 Uhr. Rund anderthalb Stunden vor dem Finale erreicht uns eine Knaller-Nachricht: Wie die EBU bestätigt, wird das Ergebnis der weißrussischen Jury nicht in die Finalwertung einberechnet werden. Der Grund: Alle fünf Juroren haben sich in einem Interview über ihr Abstimmverhalten während des ersten Halbfinales geäußert, was die EBU-Regeln klar verbieten. Statt des weißrussischen Juryergebnisses zählt nun im Finale am Abend eine statistisch ermittelte Punktevergabe - wohl vergleichbar wie auch regulär im Televoting von San Marino, bei dem zu wenig Menschen für ein Ergebnis mitmachen.

Überraschung im Pressezentrum: Serhat aus San Marino kommt während des Family-Finales vorbei.

17:30 Uhr. Zeit, einen Blick auf die Wetten zu werfen. Australien auf Rang zwei und die Schweiz auf Rang drei haben mittlerweile die gleich hohe Siegchance, laut Buchmachern. Spannend wird es, ob Luca Hänni es noch schafft, Kate Miller-Heidke auf den letzten Metern vorm Finale zu überholen. Das Family-Finale wird immer absurder. Weil auch die Backstage-Schalten geprobt werden, die Künstler aber längst nicht mehr da sind, übernehmen Volunteers ihre Rolle, oder gleich die Moderatoren selbst. So läuft Host Assi Azar mit Mikrofon alleine durch den Green Room und spricht mit sich selbst. Am Tisch von Schweden wird eine der Volunteers als "Katerine from Greece" begrüßt. Und das hier ist die Gereralprobe der größten Fernsehshow der Welt.

16:05 Uhr. Das Family-Finale läuft soweit ohne Probleme. Radio-Bremen-Kollege Daniel Kähler hat sich bereit erklärt, mit mir zusammen die Plätze für eurovision.de zu verteidigen. Zu zweit ist das schonmal leichter. Die Delegation von San Marino läuft durch das Pressezentrum und verteilt "Say-Na-Na-Na"-Flüstertüten, die sehr gerne angenommen werden. Auch Serhat selbst kommt für ein Interview hierher.

Selbst die Straßenschilder in Tel Aviv wünschen dem israelischen Kandidaten Kobi Marimi viel Glück.

14:50 Uhr. Mit dem Taxi geht es für mich jetzt schon Richtung Pressezentrum. Dort werde ich die nächsten zehn Stunden wohnen. Die Sicherheitskontrollen heute am Finaletag sind etwas schärfer als sonst. Mit einem freundlichen "Shalom, do you carry weapon?" werde ich am Eingang zur Expo begrüßt. Zweimal wird mein Rucksack durchsucht, einmal durchleuchtet - dann geht es ins Pressezentrum gerade rechtzeitig zum sogennanten Family-Finale, der letzten Generalprobe am Nachmittag, die ich hier an den Bildschirmen verfolge. Gleichzeitig versuche ich, Plätze für das Team freizuhalten, das erst in ein paar Stunden zur Halle kommen wird. Das machen alle - die Franzosen neben uns haben eine riesige Flagge ausgebreitet, die Dänen zwei Tischreihen vor mir, viele kleine Flaggen in Blumentöpfe gestellt. Ich habe immerhin meinen Cardigan in voller Breite über den Tisch geworfen. Noch ist es nicht voll hier, doch das wird sich sehr bald ändern.

Timebelle, das Sunstroke Project und Imri Ziv mit einer Hommage an ihren 2017er-ESC-Jahrgang im Euroclub in Tel Aviv.

04:20 Uhr. Alina und ich machen uns während der Interval Acts auf den Weg in den Euroclub, der heute in einer kleineren Location stattfindet als sonst. Paenda aus Österreich tritt auf, außer "Limits" hat sie noch zwei weitere, schnellere Songs dabei, die zeigen, was viele denken: "Limits" war vielleicht einfach die falsche Wahl für den ESC. Die Fans im Euroclub singen aber zur Freude von Paenda auch bei der Ballade mit. Danach wird es ein Klassentreffen aus Kiew 2017. Das Sunstroke Project aus Moldau - mitsamt den durch YouTube weltbekannt gewordenen "Epic Sax Guy" Sergey Stepanov, Timebelle aus der Schweiz und Imri Ziv aus Israel treten auf - nacheinander und dann noch gemeinsam! Das Sunstroke Project und Timebelle haben sogar einen Song zusammen aufgenommen. Zusammen mit Imri Ziv sorgen sie für ein kleines Highlight: Sie singen ein Medley aus einigen 2017er-ESC-Songs, auch ein paar Zeilen aus Levinas "Perfect Life" tauchen darin auf. Ein schönes Konzert und eine perfekte Einstimmung für den Finaltag, der jetzt begonnen hat!

So sollte es eigentlich aussehen, doch irgendetwas stimmt im Juryfinale nicht mit den Haaren von Kate Miller-Heidke.

00:35 Uhr. Es ist der Tag des großen Finales von Tel Aviv, noch sitze ich aber mit Alina im Pressezentrum und sehe die Juryshow des Finales, in der das komplette Finale (bis auf Interval Act Madonna) schon einmal geprobt wird. Die Hälfte der Punkte, nämlich die der Jurys, werden heute vergeben. Umso ärgerlicher, dass bei Norwegens KEiiNO die Kameras spinnen. Für etwa 15 Sekunden stimmt nichts. Wir sehen Schwarzbild, Kameraleute im Bild, Hallentotalen statt der normal chroreografierten Kamerafahrten. Der norwegische Sender NRK legt bei der EBU daraufhin formale Beschwerde ein, doch diese wird abgelehnt. KEiiNO darf überraschenderweise nicht noch einmal starten. Auch nicht alles gut läuft bei Kate Miller-Heidke aus Australien. Eine ihrer Stränen verfängt sich in ihrer opulenten Krone und die ganze Zeit über hat sie eine sehr lustige Frisur, die ich aber leider auf den Monitoren im Pressezentrum nicht fotografieren darf. Ein Highlight, wie erwartet, wird der "Switch Song" im Interval Act, bei dem ESC-Größen Nummern anderer ESC-Stars covern. Vor allem, wie Eleni Foureira "Dancing lasha tumbai" singt, wird wahrscheinlich in die ESC-Geschichtsbücher eingehen.

Freitag, 17.05.2019

18:10 Uhr. Wir verbringen den Nachmittag am Strand - es ist allerdings erstaunlich bewölkt und windig, fast schon kalt für Tel Aviver Verhältnisse. Dafür sehen wir auf dem Rückweg zu unserer Wohnung gleich zwei alte ESC-Größen! Niemand geringeres als Måns Zelmerlöw geht an uns vorbei in ein Café und Jacques Houdek, der Komponist von Rokos "The Dream" steht im schwarzen T-Shirt am Strand. In der Wohnung geht das große Feilschen los, denn das Team macht wieder "Wir wissen, wer gewinnt". Unser Chef schwenkt von der Schweiz auf Australien um, das heißt, ich kann statt zu Malta, wie eigentlich geplant, zur Schweiz halten. Go, Loucü!

Die Delegation aus San Marino rund um Serhat hat uns eine große Flagge für eine Schalte ins ARD-Morgenmagazin ausgeliehen.

12:20 Uhr. Ja, der Wecker klingelt spät, aber viel Schlaf gab es trotzdem nicht. Ich schaue aufs Handy und lese gleich eine Menge Nachrichten, was alles noch online gehen soll. Sofort geht's ans Werk: Die Wettprognosen müssen aktualisiert, der Botschaftsempfang der S!sters aufbereitet werden, ein Video aus dem Morgenmagazin kommt ebenfalls auf die Seite. Heute ist wirklich klassische Schichtarbeit. Der Teil des Teams, der heute Morgen die Schalten gemacht hat, schläft entweder jetzt oder ist am Strand, ich hab es noch vor mir. Für die Schalte ins ARD-Morgenmagazin haben wir uns eine große San-Marino-Flagge von der san-marinesischen Delegation ausgeliehen, die wir langsam mal wieder zurückbringen sollten. Nach dem Strand-Dreh mit Serhat sind wir sehr freundschaftlich verbunden. Irgendwann wird sich das ganze Team heute am Tel Aviver Mittelmeer treffen und am Abend geht es ins Pressezentrum zum Juryfinale schauen. Aber das ist noch lang hin.

Von der "White Night" habe ich nichts gesehen. Stattdessen: Fünf Mal Tamara Todevska aus Nordmazedonien.

05:15 Uhr. Heute ist "White Night" in Tel Aviv. Das heißt, die ganze Stadt feiert ausgelassen am Strand. Ich habe das Gefühl, unabhängig von weißen Nächten, passiert das hier öfter. Von der Party am Strand kriege ich nichts mit - von der Party in der Halle allerdings schon. Ich habe ein Ticket bekommen für das zweite Halbfinale an der Expo und sehe fast alle Siegesfavoriten dieses Jahres live. Nordmazedonien ist für mich die große Überraschung, an eine Finalqualifikation von Tamara Todevska habe ich nicht geglaubt, aber es freut mich. Nach der Show laufe ich schnell Richtung Pressezentrum, um mit Alina noch die Live-Nachberichte für eurovision.de zu machen. Hiernach trennt sich das Team. Viele gehen ins Bett, weil sie morgen früh raus müssen und Alina bei insgesamt vier Live-Schalten ins Erste unterstützen. Ich nicht. Ich sitze noch Stunden später am Laptop im Apartment und kümmere mich um die Startreihenfolge des Finales, die die EBU in der Nacht gegen 02:30 Uhr veröffentlicht hat. So schnell wie möglich schicke ich über unseren Whats-App-Newsletter die Nachricht rum, hole mir eine große Flasche Eistee und schreibe leicht angemüdet meine Analyse zu den Startplätzen. Mittlerweile zwitschern die Vögel schon wieder. Es wird heller in Tel Aviv.

Donnerstag, 16.05.2019

Unsere Schakschuka-Portionen am Markt von Tel Aviv.

17:15 Uhr. Nach dem Interview mit Tamta geht es für uns auf den Markt, Mittagessen. Auf dem Weg dorthin treffen wir einen NDR Kollegen, der uns schon sagte, dass wir Glück hätten und der Markt nicht so voll sei. Wenn das stimmt, möchte ich ihn aber auch nicht voll erleben. Wir zwängen uns durch die eine engere Hauptgasse - rechts und links von uns Obst, Gemüse, Süßes, Falafel, Souvenirs, T-Shirts und Gewürze mit so verschiedenen Gerüchen, dass ich nicht weiß, wie ich sie beschreiben soll. Zum Essen gibt es Schakschuka - wohl das Nationalgericht Israels. Es besteht zum großen Teil aus Tomaten und Eiern und wir essen es direkt aus der Pfanne.

Tamta lässt sich gerne fotografieren. Auch mit mir! Farblich passen wir auch ganz fantastisch zusammen.

15:30 Uhr. Tamta und ihr Team sind wahnsinnig sympathisch - und ihren deutschsprachigen Social-Media-Manager kennen wir noch von vergangenem Jahr. In Lissabon war er in gleicher Funktion bei der Griechin Yianna Terzi dabei. Von ihm bekommen wir ein großes Lob für unsere Biografie von Tamta, das wir demütig-bescheiden annehmen. Stefan unterhält sich lange mit dem Team über den Weg, wie genau Zypern an Eleni Foureira und Tamta als Kandidatinnen kam. Die Sängerin selbst lässt sich dabei von unserer Fotografin Claudia ablichten, und weil die Bilder so gut werden, machen die beiden gleich noch eine Session. Wir erfahren, dass Tamta gestern Abend nicht nur beim Wiwijam aufgetreten ist, wo wir sie gesehen haben, sondern vorher auch noch im Euroclub, wo auch Conchita Wurst gesungen hat. In ihrem Hotel habe es am Mittwoch eine große Überraschungsparty für die Delegation gegeben, mit der der Finaleinzug gefeiert wurde.

13 Uhr. Wir hören, dass das israelische Radio meldet, der Vertrag mit Madonna sei unterschrieben. Sie singe am Samstagabend im ESC-Finale "Like A Prayer" und ein neues Lied. Noch sind das aber alles Gerüchte. Das israelische Radio ist schon seit einer Woche im ESC-Modus. Ständig hören wir auf Hebräisch etwas von "Eurovizion", häufig im Taxi alte und neue ESC-Songs. Der Heimkandidat Kobi Marimi wird da genauso gespielt, wie die Isländer Hatari.

11:50 Uhr. Ich höre aus dem fernen Deutschland, dass es offenbar dort nur ein großes Thema gibt: Was ist eigentlich mit Madonna und ihrem Auftritt beim Finale? Mich schreiben unabhängig von einander zwei ehemalige Journalismus-Mitstudentinnen an, die jetzt bei einem Privatsender untergekommen sind, ob ich etwas über sie wisse. Auch hier ist Madonna immer wieder der Running Gag. Als wir Mikis Ukulele-Session mit "We have a little surprise for you" ankündigen, fragt dieser gleich ganz gespannt: "Madonna??" Was ich über sie weiß: Madonna ist in Tel Aviv, wohl seit gestern, und so ziemlich jeder hier weiß auch, in welchem Hotel. Auch wir haben dort schon einige Speeddates gedreht. Gestern soll sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit an der Expo geprobt haben. Jon Ola Sand, der Chef des ESC, sagte aber auf einer Pressekonferenz, dass es noch keinen unterschriebenen Vertrag gebe - und ohne den keinen Auftritt. Die ganze Madonna-Sache ist reichlich kurios. Ich hoffe nur, dass sie nicht beim Finale allen Kandidaten des ESC die Show stiehlt, so wie Justin Timberlake in Stockholm 2016. Aber offenbar schafft sie das schon zuvor, ohne dass sie jemand gesehen hat.

Sie ist es wirklich: Zum emotionalen Höhepunkt des Wiwijams nimmt Tamta unter Applaus ihre Perücke ab.

03:50 Uhr. Die Party heute war fantastisch. Seit etwa Mitternacht ist das Team beim Wiwijam - einer Party im Theatre Club in Tel Avivs Altstadt Jaffa, die die Wiwibloggs, die größte ESC-Nachrichtenseite, organisieren. Leider verpassen wir um die Zeit schon etwa die Auftritte von Bilal Hassani und Miki, aber viele Highlights sollten noch kommen. Immer wieder gibt es Livemusik - der DJ wird nur wenig zwischendurch gebraucht. John Lundvik aus Schweden kommt direkt nach dem Jurysemifinale zum Wiwijam, gleiches gilt für KEiiNO aus Norwegen, die die Fans im Publikum unfassbar laut abfeiern. Victor Crone aus Estland tritt mit sichtbar großem Selbstvertrauen auf. Was eine Finalqualifikation für Sicherheit gibt. Auch Darude und Sebastian Rejman aus Finnland, die schon im Halbfinale eins rausgeflogen sind, und danach, wie ich höre, den Tränen nah waren, dürfen das Publikum wieder mit gleich drei Songs beglücken. Ich dachte, KEiiNO wären heute Abend absoluter Fanliebling, habe aber nicht mit dem Finale von Tamta aus Zypern gerechnet. Sechs Nummern spielt sie. Tamta und ihre vier Tänzer haben eine aufwändige Choreo einstudiert. Die Sängerin beginnt mit "Replay", emotionaler Höhepunkt ist aber ihr Cover von "Creep" von Radiohead. Sie nimmt dabei - sicher zur Verwunderung einiger im Publikum - ihre Haare vom Kopf und die blonde Frisur, die sie auch beim ESC trägt, entpuppt sich als Perücke. Einer im Publikum fragt mich: "Wie gibt man Standing Ovations, wenn man schon steht?" Tamta konnte zeigen, was für eine große Künstlerin sie ist - und in nur zehn Stunden treffen wir sie schon zum Interview.

Mittwoch, 15.05.2019

Eine knappe Stunde mehr unfreiwillige Vorbereitungszeit hatte Alina vor dem Interview mit Mahmood aus Italien.

20:10 Uhr. Das Interview mit Mahmood ist durch. Das hätte es aber auch schon seit einer Stunde sein sollen. Alina klärte mit dem italienischen Head of Press auf Instagram den Termin um 19 Uhr in einer Interviewbox an der Expo. Das Problem: Die Proben des zweiten Semifinales sind durch die vielen Unterbrechungen immer noch nicht zu Ende. Wir sehen Mahmood auf einem Bildschirm, wie er "Soldi" singt und Interviews gibt. Nur leider nicht für uns. Wir bauen uns in dem Interviewraum mit unseren Kameras schon einmal auf, damit ja kein anderes Presseteam noch vor uns an Mahmood kommt. Während wir warten singe ich aus Langeweile (offiziell, um das Mikrofon zu testen) ein paar Klassiker der ESC-Geschichte in die Kamera. Das Team im Hotel, zu denen die Bilder live gesendet werden, ist erfreut. Als Stefan mit der Ukulele zu Mahmood kommt, sagt der Italiener: "You are a creepy guy", meint das aber freundlich als Kompliment. Sicher.

Richtig kreativ ist die Bühnenshow von Michela aus Malta. "Chameleon" bringt den Zuschauer in eine kleine farbenprächtige ESC-Welt.

18:15 Uhr. Breaking News: Wie wir hören ist Madonna heute in Tel Aviv gelandet! Hier auf der Expo ist sie allerdings noch nicht. Wir sehen die Presseprobe des zweiten Halbfinales in der Halle. Und es wird auch ohne Madonna eine großartige Show. Das zweite Semi ist viel stärker besetzt als das erste, es gibt wirklich mehrere Highlights in Folge. Die acht verschiedenen Ichs des Russen Sergey Lazarev, das knallig-bunte "Chameleon" aus Malta, der Kroate Roko mit den Engelsflügeln aus der Hölle und als man denkt, man hat alles gesehen, kommt auch noch der Top-Favorit Duncan Laurence aus den Niederlanden. Eine Frechheit bleibt für mich aber der Auftritt von Anna Odobescu aus Moldau. Nicht nur, dass die Performance mit der Sandmalerin komplett abgekupfert ist, nein. Das was die Sandmalerin auf er Bühne macht, ist ziemlich offensichtlich nicht das, was im Hintergrund auf dem Bildschirm läuft, was den gesamten Auftritt noch abstruser macht. Dafür dass morgen Abend die Liveshow ist, passieren aber noch einige Fehler. Der gravierendste sicherlich: Bei der Armenierin Srbuk und dem Song "Walking Out" gibt es die berüchtigte ESC-typische Klatschfalle, was bedeutet, das Publikum denkt, ein Song sei vorbei und applaudiert, er steigert sich aber noch weiter. Die Regie allerdings blendet nach der Klatschfalle schon mal für ein paar Sekunden die nachfolgende Postcard von Irland ein, Srbuk singt aber noch weiter und brennt ein Pyrofeuerwerk ab, das man ungerne verpasst hätte. Jetzt essen wir schnell noch etwas vor dem Interview mit dem Italiener Mahmood. Der Ort unserer Wahl (und viel Wahl haben wir auf dem Expo-Gelände nicht) ist der Food-Court, der allerdings aus gerade einmal zwei kleinen Bussen besteht, aus denen Essen verkauft wird. Nicht selten wartet man 20, 30 Minuten auf seine Falafel, Fish & Chips oder auch nur um ein Eis zu bezahlen - und das obwohl nie wirklich viele Leute anstehen. Während wir essen, grüßen uns die Tschechen von Lake Malawi, die an uns vorbeikommen und wünschen uns typisch tschechisch "Bon appétit". Nett!

11:30 Uhr. Eine Woche sind wir jetzt in Tel Aviv. Auch in finde an diesem Vormittag endlich einmal Zeit, an den Strand zu gehen - und zum ersten Mal das Tel Aviver Mittelmeer zu spüren. Ja, natürlich ist es kalt, aber bei der Wärme in der Stadt und dem auch um diese Uhrzeit schon sehr heißen Sand eine sehr schöne Abwechslung. Ein Großteil des Teams kommt mit zum Strand, außerdem ein ehemaliger Mitstudent von mir, der auch zum Event in Tel Aviv ist. Der ESC bringt Menschen eben immer wieder zusammen.

00:45 Uhr. Ein Riesen-Jubel im Pressezentrum, als Serhat aus San Marino ins Finale einzieht. Selbst die traditionell lauten Pressevertreter aus Griechenland oder Zypern machten nicht so einen Lärm. Sehr schade, wie ich finde: Tulia aus Polen sind raus. Die Show ist zu Ende, im Pressezentrum beginnen unsere Livestreams. Ich stehe mit Alina für eurovision.de vor der Kamera, Stefan macht im Backstage Interviews mit den Kandidaten. Die Stimmung bei vielen ist gelöst. An einigen Tischen umarmen sich Menschen. Was für ein spannendes Ergebnis.

Dienstag, 14.05.2019

Fehlt nur noch das Popcorn: Wenn es wenig gute Plätze im Pressezentrum gibt, muss man sie sich selbst machen und wie im Kino den ESC schauen.

23:25 Uhr. Journalisten im Pressezentrum sind oft auch nur Fans ohne Ticket. Egal ob Zypern, Island, Griechenland, Polen - laut mitgejubelt, geklatscht, gesungen wird immer. Bei Polen formieren sich nicht weniger als 16 Journalisten mit großen und kleinen Flaggen, um Tulia von hier aus zu unterstützen. An unserem Platz können wir nur schlecht hören. Der Ton aus den Lautsprechern kommt hier kaum an, also machen wir es wie viele der Pressevertreter und bauen uns vor der einzigen Großbildleinwand auf. Mitten in der Performance von D mol fällt aber auch den Organisatoren auf, dass etwas nicht stimmt - plötzlich gibt es Ton überall und zu Beginn ist es so laut, dass wir uns überhaupt nicht mehr verstehen.

20:05 Uhr. Aufruhr bei uns am Tisch im Pressezentrum. Die Belgier verschenken irgendwo im Gebäude Thermobecher mit dem Aufdruck von Eliots Song "Wake Up" darauf. Sofort lassen alle um mich herum alles stehen und liegen und suchen die Belgier. Die große Ernüchterung folgt: Die Becher waren alle schon weg, dafür haben wir jetzt sehr viele CDs von Eliot.

Geballte Sisterhood: Die S!sters Carlotta und Laurita - und ich zusammen im Park.

19:15 Uhr. Die S!sters geben sich ganz entspannt und locker. Rund 30 Fans kommen zu dem verlosten Meet & Greet, in dem es mit einem Ballon bis zu 90 Meter hoch über Tel Aviv hinausgeht. Einige von ihnen haben sich kleine Deutschland-Flaggen auf die Wangen gemalt. Sechs Leute können zeitgleich hoch - Carlotta und Laurita fahren zwei Mal. Das eigentliche Treffen mit den Fans findet viel eher auf dem Boden statt. Man kommt ins Gespräch über Proben, die Connection zwischen den beiden, die S!sters geben Autogramme und machen Fotos. Am Rande höre ich das Gerücht, dass Madonna angeblich bald in Tel Aviv ankomme und dass ausgerechnet der exaltierte Star-Komponist Philipp Kirkorov aus der russischen Delegation sich weigere, sein Zimmer für die Sängerin und ihre Entourage zu räumen. Das etwa anderthalbstündige Treffen mit den Fans genießen die S!sters sehr. Von uns lassen sie sich auch interviewen - Laurita stimmt spontan mit Mediengestalterin Christin, die ein Sailor-Moon-Shirt trägt, den Titelsong der gleichnamigen Serie an. Carlotta und ich sind eher Generation "Lenßen & Partner". Zum Stand geht es für uns jetzt nicht mehr. Dafür gleich in die Halle, wo unser Chef im Pressezentrum einen Tisch für uns freigehalten hat. Nur noch wenige Stunden bis Semi eins!